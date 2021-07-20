В Красноярске обнаружили 51 поддельный сертификат вакцинации от ковида

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В Красноярске продолжают вскрываться случаи фальшивой вакцинации от ковида. На этот раз полицейские обнаружили сразу 51 случай подделки прививочных сертификатов. Как сообщают в МВД, заведено второе уголовное дело.

Оказалось, что медсестра одной из поликлиник в Железнодорожном районе выдавала липовые сертификаты о пройденной вакцинации. Делала она это не по доброте душевной, а за определенную плату. Сколько стоило поставить прививку от ковида без самой прививки? Пока сотрудники МВД точную сумму не называют, она будет установлена в рамках уголовного дела. Таким образом, медсестра «вакцинировала» 51 жителя Красноярска.

Сейчас следствие выясняет все подробности, уже проведен обыск в поликлинике. В отношении медика заведено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». «Бизнесменше» грозит до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее факты о поддельных прививках были обнаружены в поликлинике Советского района. Там ранее судимая медсестра занесла в сертификат двух красноярцев данные о том, что они якобы поставили прививки от ковида. В отношении медика также заведено уголовное дело. Личности «заказчиков» также установлены, по ходу следствия будет принято соответствующее решение.

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