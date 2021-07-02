В Красноярском крае завели первое уголовное дело по факту подделки сертификатов ковидных прививок Фото: Мария ЛЕНЦ

2 июля 2021 года в Красноярске заведено первое в регионе уголовное дело за подделку ковидных сертификатов. И это не та самая глава турфирмы, «прославившаяся» на всю страну. Как сообщили «КП-Красноярск» в полиции, фальсификаты обнаружили в одной из поликлиник в Советском районе города.

Выяснилось, что ранее судимая медсестра подделала сертификаты на имя двух красноярцев 25 лет и 31-го года. Подозреваемая внесла в документы ложную информацию о сделанных прививках, после чего передала сертификаты заказчикам.

Сейчас медсестру подозревают по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков». Ей грозит до 2-х лет лишения свободы.

Что касается красноярцев, получивших поддельные документы, то, как сообщают в полиции, их личности установлены. По ходу следствия по ним будет принято соответствующее решение.

Полицейские уже побывали в медучреждении. Силовики провели обыски и изъяли документы. Расследование продолжается.

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