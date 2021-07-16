Во время резни в рейсовом автобусе Красноярского края пострадал еще один пассажир

Стало известно о еще одном пострадавшем пассажире, получившим травмы в рейсовом автобусе Красноярск-Минусинск 15 июля. Как сообщают в МВД, им оказался 31-летний мужчина. У него нет ножевых ранений, но оказались ушибы. Он обратился в медучреждение самостоятельно.

Сейчас в отношении напавшего на водителя и троих пассажиров междугороднего автобуса заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Мужчина, порезавших троих человек и ранивший еще одного пассажира, нанес себе несколько серьезных порезов и сейчас находится в реанимации.

- В настоящее время пострадавшие пассажиры госпитализированы, водителю и 31-летнему пассажиру оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение. Орудие преступления изъято, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» начальник пресс-службы краевого ГУ МВД Владимир Юрченко.

Сейчас ведется расследование, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего ЧП. Следователи проводят все необходимые экспертизы, в том числе и судебно-медицинскую. Если вина напавшего будет доказана, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 15 июля неизвестный напал с ножом на троих человек в междугороднем автобусе Минусинск-Красноярск. Мужчина порезал водителя, затем двух пассажиров и в довершении нанес несколько ранений себе. В полиции завели уголовное дело, расследование продолжается.

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