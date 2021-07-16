Минздрав сообщил о состоянии раненных во время нападения в автобусе в Красноярском крае

Стало известно о состоянии троих пострадавших, раненных ножом во время рейса Красноярск-Минусинск. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в региональном минздраве, операции прошли успешно.

- Трое пострадавших были успешно прооперированы сегодня ночью, сейчас находятся в стационаре больницы. Угрозы для жизни нет. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Также нет необходимости переводить пациентов в другое медучреждение, - сообщила «КП»-Красноярск пресс-секретарь регионального минздрава Зоя Масленникова.

Фото того самого автобуса

Суд по всему, среди прооперированных был и напавший, так как выяснилось, что пострадавших в том злополучном автобусе было не трое, а четверо. Еще один 31-летний пассажир получил ушибы, как именно – пока неизвестно. Ему и водителю автобуса оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Напомним, 15 июля неизвестный напал с ножом на троих человек в междугороднем автобусе Красноярск-Минусинск. Мужчина порезал водителя, затем двух пассажиров и в довершении нанес несколько ранений себе. В полиции завели уголовное дело, расследование продолжается.

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