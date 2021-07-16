«Родителей у него не было, из-за этого он всегда казался замкнутым»: что известно о парне, устроившем резню в автобусе в Красноярском крае

Дмитрий Ж.* напал с ножом на водителя и пассажиров автобуса Красноярск-Минусинск

В Красноярском крае произошло очень странное и жуткое нападение на пассажиров и водителя междугороднего автобуса Красноярск-Минусинск. Молодой мужчина 33-лет, проехав около 200 километров пути, внезапно встал со своего места и направился к водителю автобуса. Дмитрий Ж* (имя изменено) нанес несколько ножевых ранений шоферу и двум пассажирам. Когда его попытался остановить попутчик, то завязалась потасовка, закончившаяся тем, что напавший дважды ударил себя ножом в грудь и живот.

Дмитрий Ж.*

Мотивы и причины такого поведения силовые структуры пока не установили, ведется следствие. Но пассажиры того злополучного автобуса подозревают, что дело в наркотиках. Очевидцы рассказали «КП»-Красноярск, что Дмитрий после нападения кричал, что слышит голоса в голове.

Автобус Красноярск-Минусинск

Мы попытались выяснить, мог ли мужчина в действительности увлекаться дурманящими веществами или причина неадекватности кроется в чем-то другом?

Корреспонденты нашли бывших одногруппников напавшего, - вот что рассказал в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» Роман С:

Дмитрий Ж.*

- Мы с ним учились вместе, даже в одной группе, - рассказывает он. – Это Хакасский государственный университет, 2012 – 2015 годы. Три года, по ускоренной программе, после педагогического техникума. Факультет -информатика, вычислительная техника. Меня он, честно говоря, слегка... бесил. Своеобразный, с шуточками, подкольчиками такими.. непонятными. Такие же и друзья у него. Как вам сказать, мы как бы все программисты, но эти были специфическим со юмором, не понятным. Но сказать, чтобы в нем неблагополучное что-то было, точно нет. Не бухал, наркотиков не было. Что могло потом случиться – да что угодно, сколько лет прошло. Мы встретились случайно только раз потом, в 2016. Мы, конечно, в шоке сегодня от случившегося...

Сосед по общежитию Никита М. в беседе с «Комсомолкой» отметил, что Дмитрий был всегда довольно замкнутым человеком.

- Мы жили в одном студенческом общежитии. Странность за ним всегда замечалась, он был замкнутый, я думал из-за того, что он сирота, родителей у него не было. Его вместе с сестрой воспитывала тетя, в детском доме он не жил. Что именно произошло с родителями – никогда особо не рассказывал. Агрессию за ним никогда не замечал. Он не был излишне вспыльчивым. Какой он сейчас – сказать не могу. Мы с ним не виделись уже много лет. Все могло внезапно измениться, - рассказал Никита.

Дмитрий Ж.*

Напомним, что сейчас напавший на пассажиров и водителя автобуса находится в реанимации. Врачи спасли не только пострадавших, но и не дали умереть Дмитрию. Жизни раненых сейчас ничего не угрожает.

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