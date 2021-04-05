Красноярские школы эвакуируют из-за массовых сообщений о минировании

Когда завершится проверка зданий - неизвестно Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь массово эвакуируют школьников из-за анонимных сообщений о минировании. Информацией о внезапном и полном прекращении занятий для первой смены с «Комсомолкой» поделилась одна из читательниц. Оксана рассказала, что учеников школы №72 в Октябрьском районе, где учится её ребенок, распустили домой. Также в родительском чате написали об отмене тренировок, так как сегодня вход в школу запрещен.

Информацией о срочной эвакуации поделились и родители учеников еще нескольких школ. Везде одна и та же причина: поступил анонимный звонок о минировании здания.

В краевом МЧС корреспонденту «КП» рассказали, что к ним такая информация не поступала, в полиции пока по данному вопросу пояснить ничего не могут, вся информация будет известна позднее.

Свет на срочную эвакуацию учащихся пролила администрация Красноярска. В социальных сетях мэрии появилась информация сл ссылкой на ГУВД, что действительно, во многие школы города поступили сообщения о минировании. Сейчас здания обследуются оперативной службой на предмет подозрительных предметов и взрывчатых устройств.

Когда завершится проверка на данный момент неизвестно, также как и состоятся уроки у второй смены.