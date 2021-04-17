В Красноярске после сообщения о взрывном устройстве оцепили подъезд жилого дома

В Красноярске эвакуировали целый подъезд жилого дома Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром к дому № 20 на улице Мужества были стянуты все экстренные службы – полиция с росгвардейцами, кинологи, скорая помощь, в том числе реанимационная. А также спасатели с пожарной машиной. Все внимание было приковано ко второму подъезду десятиэтажного дома. Жильцов вывели из квартир и поместили в специально поданном автобусе. Об этом сообщали во всех пабликах в соцсетях и мессенджерах микрорайона Покровки.

В пресс-службе полиции прокомментировали ситуацию "Комсомольской правде"-Красноярск: утром к ним позвонил житель указанного подъезда и сообщил, что нашел подозрительный предмет, напоминающий взрывчатку. Подъезд оцепили. Специально подали автобус для тех жильцов, кто будет эвакуироваться. Кто-то спустился в автобус, кто-то остался в квартирах. Входы-выходы оцепили. Кинолог с собакой обследовали подозрительный предмет. Стало понятно, что опасности он не представляет.

В соцсетях и мессенджерах добавили подробностей: кто-то из жильцов дома рано утром выходил из дома и случайно бросил взгляд на почтовые ящики. И там увидел нечто, напоминающее старый кнопочный телефон «Нокия». Он был к чему-то примотан то ли изолентой, то ли скотчем.

Было сообщение, что скорая, полиция и МЧС подъехали к другому дому, который находится в этом же квартале, на Чернышевского 110. Однако спустя полчаса уехали.

Теперь сыщики будут выяснять, откуда в подъезде жилого дома оказался подозрительный предмет.

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