Жительница Красноярска «заминировала» здание из-за шумного кондиционера в магазине

Женщине грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительнице Красноярска мешали отдыхать кондиционеры, установленные в магазине по соседству с её квартирой. Она решила избавиться от проблемы весьма оригинальным способом: «заминировала» здание. Как сообщают в МВД, женщина позвонила в колл-центр магазина и рассказала оператору, что в супермаркете спрятана бомба.

Представители магазина немедленно обратились в полицию. В супермаркет выехала оперативно-следственная группа, полицейские оцепили здание и выставили 15 человек охраны. Началась эвакуация жильцов, работников магазина и покупателей. На улицу вывели 45 человек. В это время сапёры с собакой начали обследовать магазин. Оказалось, что никаких подозрительных предметов или взрывчатых веществ в торговых залах и рабочих помещениях не было.

Сотрудники МВД начали выяснять, кому же понадобилось так «шутить». Через некоторое время 44-летнюю хулиганку вычислили и задержали. Женщина пояснила, что ей хотелось отдохнуть от шума кондиционеров из магазина, поэтому она решила сообщить о бомбе.

В отношении красноярки возбуждено уголовное дело «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Если её вина в суде будет доказана, то женщине грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас хулиганка получила подписку о невыезде, расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Красноярца отправили на 3 года в колонию за лжеминирование вокзала

Три года колонии-поселения, - такой приговор вынес суд Железнодорожного района Красноярска мужчине, который пьяным позвонил в полицию и сообщил о минировании железнодорожного вокзала. Соообщение было ложным, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. (Подробности)

В Минусинске буфетчица «заминировала» МФЦ, чтобы избавиться от очереди

Жительница Минусинска, которую задержали по подозрению в ложном минировании, призналась во всем. Мотивом ее хулиганского поступка стала... большая очередь, которая собралась в местном многофункциональном центре. Женщина работает буфетчицей в больнице. Накануне 4 марта она пришла в МФЦ по своим делам, а там много посетителей. Тогда она достала телефон и набрала номер экстренной службы. (подробности)