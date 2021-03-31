В Красноярске достроят два проблемных дома комплекса «Нойланд-Черемушки» на Шевченко Фото: Мария ЛЕНЦ

В минстрое Красноярского края сообщают, что региональный фонд защиты прав дольщиков подвел итоги конкурса на обследование, изыскания и разработку проектной документации для завершения стройки домов комплекса «Нойланд-Черемушки» на Шевченко, 1 и 2 в Ленинском районе Красноярска.

Достраивать проблемные дома будет компания ООО «Краспик». Сейчас идет заключение договора. По соглашению, у фирмы есть 169 дней на завершение стройки.

Проблемы со строительством жилого комплекса начались еще в 2018 году – обанкротился застройщик ООО «Монтаж-Строй». Около двух никто не знал, чем закончится судьба недостроев. Но в 2020 году строительство обоих домов решили довести до конца.

Через Арбитражный суд Фонд защиты прав граждан приобрел права на объекты. Финансировать работы будут федеральный и краевой бюджеты.

Добавим, что в Красноярском крае продолжают оказывать помощь обманутым дольщикам. Так, уже более 200 участников «ЖСК-1» и 400 дольщиков долгостроя на Грунтовой, 28А получили положенные выплаты.

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