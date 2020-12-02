Для помощи дольщикам 11 недостроенных домов Красноярский край подписал соглашение с федеральным фондом

Проблемные объекты будут достраивать Фото: Мария ЛЕНЦ

Минстрой Красноярского края заключил дополнительное соглашение с федеральным фондом помощи участникам долевого строительства о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в рамках соглашения к ранее указанным объектам, по которым дольщики получат помощь, прибавились еще 6 недостроенных домов «ЖСК-1» и 5 малоэтажных ООО «СтройИнвест». Из бюджета края для этого выделено 440 миллионов рублей.

Таким образом, финансирование нашлось на 32 проблемных объекта. До конца года ожидается принятие решений наблюдательного совета федерального фонда по объектам: «АртиСтрой-М», ООО «Емельяновская слобода», ООО «Имхотеп», ЖСК «ЖСК-1», ООО «СтройИндустрия», ООО «СтройИнвест». Добавим, что по 15 объектам из них решения уже приняты.

На сегодня в крае, единственном субъекте в СФО, более 2140 участников строительства десяти домов застройщиков ООО СК «Реставрация», двух домов ООО «СибСтройИнвест», ООО «Строй-проект» получили выплаты возмещения. В пресс-службе краевого правительства пояснили:

- Это случилось благодаря тому, что одним из первых в стране в октябре 2019 года заключил соглашение с фондом о предоставлении имущественного взноса из бюджета края в сумме 621 миллиона рублей.