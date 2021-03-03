Застройщик домов на Грунтовой и Металлургов пойдет под суд за обман 146 дольщиков Фото: Мария ЛЕНЦ

Очередное дело в отношении недобросовестного красноярского застройщика, обманувшего дольщиков, возбудила полиция города. На сей раз речь идет о 53-летнем руководителе двух строительных фирм – «Сибстройинвест» и «Имхотеп». Расследование уже завершено, в скором времени подозреваемый по статье «Злоупотребление полномочиями» отправится под суд.

В ходе следствия было установлено, что от лица двух своих фирм директор заключал договоры с горожанами на долевое строительство двух многоэтажек – на улице Грунтовой и проспекте Металлургов. Таковых дольщиков оказалось 146 человек. Однако полученные от них средства в общей сумме более 161 миллиона рублей он потратил не по назначению, они прошли мимо стройплощадки. Оба дома долгое время стояли недостроенными, вышли все сроки дачи объектов, указанные в договоре.

Следователи проделали масштабную работу, изучили и проанализировали проектно-сметную и исполнительскую документацию. Было проведено большое количество строительно-технических, бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз. В результате вина подозреваемого доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас на его имущество наложен арест.

Что касается интересов обманутых дольщиков, Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства приняты меры к полному возмещению ущерба всем потерпевшим гражданам.