Дома дольщиков на Шевченко в Красноярске будут достроены
Дома красноярских дольщиков, расположенные на лице Шевченко,1, будут достроены. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красноярского края.
Проблему рассмотрели на заседании наблюдательного совета Фонда прав граждан. В итоге две многоэтажки пообещали достроить.
«Сегодня мы приняли решение о восстановлении прав более 1,1 тысячи дольщиков сразу в семи регионах. В Красноярском крае будем достраивать дома компаний «Монтаж-Строй», – пояснил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.
В течение трех месяцев Арбитражный суд передаст права застройщика Фонду защиты прав граждан. Затем там разработают проектную документацию, получат положительное заключение экспертов и достроят объекты.
Напомним, по данным на 22 июля, наблюдательные советы федерального фонда приняли решения по 14 проблемным долгостроям в крае. Все дольщики «Реставрации» получили компенсации. Два дома на Грунтовой, 28А (это «Сибстройинвест») тоже будут достроены.
ИСТОЧНИК KP.RU