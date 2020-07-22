Дома дольщиков на Шевченко в Красноярске будут достроены

22 Июль 2020 2020-07-22T14:22:21+03:00

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Дома красноярских дольщиков, расположенные на лице Шевченко,1, будут достроены. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красноярского края.

Проблему рассмотрели на заседании наблюдательного совета Фонда прав граждан. В итоге две многоэтажки пообещали достроить.

«Сегодня мы приняли решение о восстановлении прав более 1,1 тысячи дольщиков сразу в семи регионах. В Красноярском крае будем достраивать дома компаний «Монтаж-Строй», – пояснил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

В течение трех месяцев Арбитражный суд передаст права застройщика Фонду защиты прав граждан. Затем там разработают проектную документацию, получат положительное заключение экспертов и достроят объекты.

Напомним, по данным на 22 июля, наблюдательные советы федерального фонда приняли решения по 14 проблемным долгостроям в крае. Все дольщики «Реставрации» получили компенсации. Два дома на Грунтовой, 28А (это «Сибстройинвест») тоже будут достроены.

ИСТОЧНИК KP.RU