2020-07-22T14:22:21+03:00
Общество

Дома дольщиков на Шевченко в Красноярске будут достроены

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
На фото - долгострои "Реставрации".На фото - долгострои "Реставрации".Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Дома красноярских дольщиков, расположенные на лице Шевченко,1, будут достроены. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красноярского края.

Проблему рассмотрели на заседании наблюдательного совета Фонда прав граждан. В итоге две многоэтажки пообещали достроить.

«Сегодня мы приняли решение о восстановлении прав более 1,1 тысячи дольщиков сразу в семи регионах. В Красноярском крае будем достраивать дома компаний «Монтаж-Строй», – пояснил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

В течение трех месяцев Арбитражный суд передаст права застройщика Фонду защиты прав граждан. Затем там разработают проектную документацию, получат положительное заключение экспертов и достроят объекты.

Напомним, по данным на 22 июля, наблюдательные советы федерального фонда приняли решения по 14 проблемным долгостроям в крае. Все дольщики «Реставрации» получили компенсации. Два дома на Грунтовой, 28А (это «Сибстройинвест») тоже будут достроены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вырывала раненых бойцов из рук смерти»: красноярские следователи помогли установить памятник фронтовой медсестре
Дома дольщиков на Шевченко в Красноярске будут достроены
Определен застройщик самой большой школы в Красноярске
Клиники федерального медико-биологического агентства в Красноярске вернулись к плановому приему
Уже 10 красноярцев пострадали от укусов змей
Летние кафе и террасы в Красноярске работают без нарушений
Врачи красноярской краевой вылетели в Норильск для помощи в борьбе с COVID
Пушка на Караульную гору Красноярска пока не вернется
В Красноярске проверили тротуары на доступность для маломобильных людей
В Красноярске сорван график возвращения горячей воды в Октябрьском районе
Судья в Хакасии погибла под колесами собственного авто
ВТБ помогает бизнесу оптимизировать расходы по картам
Появилось видео захвата торговцев оружием в Красноярском крае
У Торгашинского хребта в Красноярске прогремят взрывы
В почтовых отделениях Красноярского края автомобилисты могут оформить полисы ОСАГО
В Красноярском крае задержан водитель, скрывшийся после наезда на ребенка
ВТБ перезапускает флагманскую Мультикарту
Жителей красноярской многоэтажки атаковали опарыши
В Красноярском крае сохранилась сосна, видевшая Ленина
Ковидный госпиталь в кардиоцентре Красноярске закрывается
Красноярцев приглашают посетить фестиваль граффити
В Красноярском крае ожидается гроза и сильный ветер
В Красноярске следователи проверили законность продажи общежития вместе с жильцами
В Железногорске подтвердилась информация о заболевании COVID-19 курсантов академии МЧС России
В красноярской женской колонии осужденные осваивают премудрости маникюра
«Они не должны жить?»: в красноярском пансионате «Ветеран» сообщили о вспышке коронавируса
Ищут больше месяца: в Красноярске женщина с плохим зрением ушла в магазин и пропала
В Красноярске между Николаевским мостом и улицей Дачная сделают лестницу