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В Красноярске после нападения бродячих собак на ребенка началась доследственная проверка. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Напомним, что накануне, 27 марта, около 18 часов, произошло ЧП. Молодая женщина возвращалась с прогулки с маленьким сыном. Она держала его за руку. В тот момент, когда они проходили между двумя припаркованным машинами, ребенок решил потрогать спящую собаку, а она в ответ укусила его. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Жители микрорайона уверяют, что эта стая чипированная, но она уже продолжительное время терроризирует их. Особенно опасны они для матерей с детьми и домашних собак. Многие даже купили электрошокер и носят его с собой, чтобы при случае защитить себя.

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