Пострадавшего на пожаре в Красноярске доставили в краевую больницу

Более 80 человек принимают участие в тушении пожара Фото: Мария ЛЕНЦ

Единственного пострадавшего в пожаре на складе с ГСМ в Красноярске доставили в Красноярскую краевую клиническую больницу. МЧС сообщает, что у мужчины обнаружены серьезные ожоги рук.

- Обнаружен 1 пострадавший с ожогами рук II степени передан в скорую помощь, - сообщают в ведомстве.

Как рассказывают очевидцы, пожару предшествовал мощный взрыв, у здания выбило все окна. Сообщение о ЧП поступило на пульт МЧС в 15:40 по местному времени. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС.

Красноярску, что говорится, «везет». Не далее как 3 февраля произошел мощнейший пожар на складе автозапчастей на Калинина, где трагически погибли трое пожарных. И вот, 12 февраля – новое ЧП, и тоже на складе. Правда, если в первом случае огонь тушили почти сутки, здесь 80 человек и 29 единиц техники справились практически за час.

О том, что огонь потушен, можно догадаться и по дыму – сначала столбом валил черный, а сейчас идет белый – верный признак того, что пожарные справились с огнем.