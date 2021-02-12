Фото: ЧП-Красноярск

В Красноярске 12 февраля 2021 произошло возгорание на складе ГСМ на улице Пограничников, 44. Информацию подтвердили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Как рассказывают очевидцы, пожару предшествовал мощный взрыв, у здания выбило все окна. Сообщение о ЧП поступило на пульт МЧС в 15:40 по местному времени. Есть информация об одном пострадавшем в результате взрыва. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС.

- В результате пожара на складе произошло частичное обрушение здания. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти существующих. Площадь пожара уточняется. На месте работают 15 единиц техники и 45 человек личного состава, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее, 3 февраля, в Красноярске произошел мощный пожар на складе автозапчастей. Во время тушения возгорания погибли трое пожарных, которые отправились в горящее здание на поиски работника склада.