В Красноярске загорелось здание на улице Пограничников, 44. Как сообщают в пресс-службе МЧС, по этому адресу расположен склад ГСМ. Сообщение о пожаре на складе горючего в Красноярске поступило 12 февраля в 15:29 по местному времени. Уже появилась информация об одном пострадавшем.

- В результате пожара на складе произошло частичное обрушение здания. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти существующих. Площадь пожара уточняется. На месте работают 80 человек, 29 единиц техники и от МЧС 15 единиц техники и 45 человек личного состава, - рассказали в ведомстве.

Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

На место происшествия уже выехал и.о. прокурора Советского района Красноярска, работают силовые структуры.

МЧС сообщает, что пострадавший доставлен в краевую больницу.

ОФИЦИАЛЬНО

Алена Алексишина, представитель МЧС по Красноярскому краю:

- Сообщение поступило в 15:29 по местному времени, пожар произошел на улице Пограничников, д. 44, стр.3. Он начался в котельной, ристроенной к складу ГСМ. Пожару был присвоен второй номер сложности. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений частично обрушилась крыша, конструкция здания на площади 200 квадратных метров. Предварительной причины пожара пока нет. Известно, что на пожаре пострадал один человек, у него ожоги рук второй степени, его доставили в больницу.