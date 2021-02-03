Фото: МЧС

При тушении пожара на складе автозапчастей в Красноярске пропали трое пожарных. Об этом сообщает источник "КП-Красноярск". Есть очень большая вероятность, что они уже погибли.

Сообщение о возгорании поступило на телефон диспетчера экстренной службы в 10:39 часов по местному времени. Учитывая специфику содержимого склада, туда изначально были направлены 48 единиц личного состава и 15 единиц спецтехники. В 12:35 в МЧС объявили о том, что площадь пожара увеличилась до 3500 квадратных метров. На месте уже 118 человек и 37 единицы техники.

Пропавшие пожарные отправились на склад для того, чтобы проверить, нет ли внутри людей. Чуть позже по рации они сообщили о том, что у них заканчивается кислород. После этого на связь они не выходили (ориентировочно после 12.40). Источник "КП-Красноярск" утверждает, что пожарные скорее всего уже погибли. Кислородного баллона хватает всего на 40 минут, а связаться с ними не могут уже 2 часа. В данный момент идут их поиски. Все осложняется тем, что кровля здания, в которое вошли пожарные, обрушилась, спасателям приходится работать в очень сложных условиях из-за характера возгорания.

- Очень сложна планировка, горючая загрузка и конструктивные особенности здания. Это осложняет тушение. Внутри находится пластик, запчасти от автомобилей, картон и другие картонные материалы, - прокомментировали ЧП в Главном управлении МЧС по Красноярскому краю.

Дополнительно к месту пожара была направлена передвижная эколаборатория для замеров воздуха.

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