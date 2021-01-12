Подземные толчки, которые ощутили жители Красноярска 12 января 2021 - являются афтершоками мощного землетрясения на территории Монголии магнитудой до 7.1. По данным сейсмологов, в Красноярске толчки ощущались до 3 баллов.12 января 2021 года в 4:33 утра жители города проснулись от подземных толчков. На верхних этажах в высотках начали открываться и закрываться двери, зашатались люстры, зазвенели игрушки на елках. Люди выходили на улицу в ожидании более сильных повторных толчков.Как сообщают в ГУ МЧС России по Красноярскому краю в городе нет разрушений и жертв. К 4 часам утра на телефоны экстренных служб поступило более 25 звонков. Жителей региона просят соблюдать спокойствие, причин для паники нет.Афтершоки также ощущались и в других регионах Сибири. Сильнее всего стихию почувствовали в Иркутской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Видео момента землетрясения в Красноярске 12 января 2021 года опубликовали в соцсетяхВ 4.33 утра в домах красноярцев начали качаться люстры и игрушки на новогодних елках от подземных толчков. Лучше всего стихию ощущали жители многоэтажек. (Подробности)Землетрясение в Красноярске 12 января 2021 года: от подземных толчков в высотках скрипели двери и звенели игрушки на елкахВ Красноярском крае и Иркутской области ощутили землетрясение, которое произошло на границе с Монголией с магнитудой 6,8. Эпицентр толчков в 595 километрах от Улан-Батора. Очаг находился на глубине 10 километров. (Подробности)