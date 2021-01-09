По факту схода лавины в окрестностях Норильска следком возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (пункт «в» часть 2 статья 238 УК РФ). Напомним, что этой ночью с 8 на 9 января недалеко от Талнаха (район Норильска) снежная лавина сошла со склона и накрыла горнолыжную базу и находящиеся рядом с ней частные дачные дома.Под слоем снега оказались несколько строений. Официально подтверждены четыре. Основной удар пришелся на тот дом, что стоял ближе всего к лыжной базе. Там находилась семья из четырех человек, предположительно директора (или владельца) канатной дороги. Найдены три человека. 15-летний подросток доставлен в больницу с тяжелыми травмами и переохлаждением. К сожалению, 38-летняя женщина и 1,5-годовалый ребенок погибли. Судьба 45-летнего мужчины пока неизвестна, ведутся поиски.Спасатели продолжают работу на месте, сейчас там работает группировка более 240 человек, включая добровольцев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСход лавины на севере Красноярского края: следственный комитет начал проверкуНа месте схода лавины под Норильском работают следователи. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии (подробнее).