Медведь снова появился на месте трагедии с растерзанной женщиной в Красноярском крае

Следы по всему участку, сломан забор... Фото: ЧП - Лесосибирск.

На дачах за Новоенисейском (это окраина Лесосибирска, примерно в 200 километрах от Красноярска) снова появился медведь. Об этом рассказали местные жители в паблике «ЧП – Лесосибирск».

- В садовом обществе «Теремки», а именно на улице Смородиновой гуляет миша, - пишет один из очевидцев. – Следы по всему участку, сломан забор.

Напомним, в этих местах 9 июля 2020 года произошла трагедия. Медведь набросился на женщину. Спасти 39-летнюю Анастасию Л. не успели: она умерла. Страшные раны, болевой шок… Без мамы остались двое детей – сын-подросток и маленькая дочка.

- Вскоре медведя нашли и ликвидировали, - поясняла «Комсомолке» представитель министерства экологии края Олеся Бондарева. – Его застрелили охотники. Если будут замечены другие представляющие угрозу человеку хищники, могут быть приняты соответствующие меры.

И вот медведь опять вышел к людям. «Это прямая угроза жизни, - местные жители бьют тревогу. – Надо обращаться во все инстанции».

Между тем представитель садового общества комментирует: проблемой уже занимаются «компетентные люди». Они сделают все, чтобы защитить дачников.

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