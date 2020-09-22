В Красноярске резко похолодает

В Красноярске к выходным сильно похолодает Фото: Мария ЛЕНЦ

Сентябрь 2020 начался с достаточно прохладных температур в Красноярске. Но уже с 10-х чисел первый месяц осени порадовал красноярцев аномально теплой погодой. Тут же случилось нашествие зеленой тли, о чем говорили и за пределами города, и нашествие божьих коровок, но последних, к слову, было в десятки раз меньше.

В Красноярском Гидрометцетре составили кратковременный прогноз погоды на 5 дней.

Во вторник в городе было +23, а уже в среду пройдут дожди и температура воздуха опустится до 17 градусов тепла и +5 ночью. В четверг днем синоптики прогнозируют +16 градусов, в пятницу +13, а уже в субботу и воскресенье столбики термометров покажут всего лишь 10 градусов тепла, при ночных температурах +3 и +4 соответственно.

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