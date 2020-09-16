«Думал, снег лупит в лобовое, оказалось – насекомые!»: почему Красноярск атаковали полчища тли, моли и жуков

Полчища насекомых в воздухе Фото: Светлана ВАЛИУЛИНА

Тучи насекомых атаковали Красноярск. Пик пришелся с 12 по 14 сентября. Мелкие, зеленые мошки с прозрачными длинными крылышками лезут в глаза, забиваются в рот, лезут под одежду. Залетают в открытые окна, гаражи, подъезды. Назойливые насекомые облепляют машины, дома, лавочки, беседки. Они роятся и кружатся в воздухе, сложно вихрь.

Полчища насекомых были замечены в разных районах города. Тяжелее всего пришлось жителям Зеленой рощи, Взлетки, Северного, Солнечного и Покровки. Люди снимают «налетчиков» на фото и видео, а после выкладывают в соцсети. покровка

«Надоели эти мошки, весь подоконник усыпан, форточку не открыть!».

Это на Взлетке Фото: Соцсети

«На Краснодарской страшно открыть окно».

«Сегодня я была на Планете, меня чуть не съели».

«Меня всего облепили вчера, еще в рот лезут и под одежду».

На улице Линейная в Покровском Фото: Соцсети

«Сегодня все кишело, я думала сначала, что пыль какая-то, впервые такое нашествие тли видела».

«Она кусается еще. Я чесалась после этих мошек».

В микрорайоне «Покровский» невозможно пройти по улице, пешеходам приходится отмахиваться от надоедливой мошки руками или ветками. Не все сразу понимают, что происходит. Со стороны это даже выглядит комично.

«По городу народ идет, руками машет! Понять не могла, что с ними со всеми!», - пишет красноярка Ольга.

На улице Свердловская Фото: соцсети

Некоторые все же пытаются шутить:

«Если ехать на велике или электросамокате с открытым ртом, то чувство сытости наступает через 8 минут».

«Ехал по Копылова, понять не мог, снег это лупит в лобовое или что. Оказывается, насекомые…».

На правом берегу не так много тли, но все же - детская площадка в Черемушках Фото: соцсети

«Апокалипсис!».

Что думают по поводу происходящего специалисты?

- На улицах Красноярска наблюдается массовый лет Тли крылатой, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Красноярского края. - Тля крылатая безопасна для человека и не переносит никаких заболеваний, передающихся через контакт.

Не опасно, но приятного мало. Взрослым неприятно, а дети и вовсе пугаются такого вот нашествия. Роятся насекомые не по всему городу, а в отдельных его районах. И, как выяснилось, не только тля.

- Это, судя по всему, тополевая моль-пестрянка, - рассказала Новостям ТВК Наталья Кириченко, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН. – Она вредит тополям - гусеницы минируют листья (поврежденные и видны с балкона этой гражданки). Первая генерация закончилась - гусеницы развились, окуклились и полетели бабочки. Массово полетели. Видимо, в этом районе города местный очаг размножения вредителя. Картина вполне даже регулярная для нашего города, где моль регулярно «вспыхивает».

Сейчас насекомые уже под ногами Фото: Светлана ВАЛИУЛИНА

Так что паниковать не стоит. Оказывается, это обычное дело. Тем более, что уже сейчас ситуация несколько стабилизировалась. Пик прошел. Насекомые уже не в воздухе, а под ногами.

Некоторые красноярцы и вовсе просят «заменить» насекомых: «Каждый год в сентябре какое-то аномальное нашествие различных насекомых. Верните божьих коровок, они хотя бы красивые!».

Еще вчера они все были в воздухе Фото: Светлана ВАЛИУЛИНА

Только вот божьи коровки, кстати, тоже имеются и в большом количестве. Роятся они тоже не во всех районах. Вот, например, жители улицы Калинина, Дубровинского, Свердловской, а также микрорайона «Солнечный» не знают, куда от них деваться. И любоваться на красные спинки, покрытые черными точками, им как-то уже не хочется.

На набережной такая вот обстановка Фото: Соцсети

«На Калинина божьи коровки и жуки-вонючки!».

«В Солнечном атака клопов вонючек, лесных и полевых и божьих коровок. Причём на 11 этаже весь балкон атаковали».

В районе Базаихи божьи коровки и клопы облепили дома Фото: Соцсети

Придется потерпеть. Просто красноярцы не привыкли в таком обилию насекомых. Зато жителей севера Красноярского края обилием мошки или тли не удивишь.

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