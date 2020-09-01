Прогноз погоды на сентябрь 2020 в Красноярске: короткое бабье лето и время сбора урожая

С 5 сентября нас ждут дожди и похолодание. Фото: Мария ЛЕНЦ

1 сентября по соцсетям стали ходить прощальные с летом картинки в стиле «В целом, это было неплохое лето. Я хотя бы остался жив».

Можно поспорить: лето удалось вполне! А по наблюдениям синоптиков, последний месяц вообще стал уникальным – за сто лет наблюдений подобных теплых августов было всего пять.

Что нас ждет в сентябре и когда копать картошку?

Об этом в пресс-центре «Комсомольской правды» - Красноярск рассказали главный синоптик Красноярского Гидрометцентра Владимир Еремин и заместитель руководителя ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Алексей Богданов.

Август = июль

Прошедший август оправдал все прогнозы синоптиков – он оказался ровно таким, как они и рассчитывали.

- Тенденция, которая была спрогнозирована, полностью подтвердилась, - отметил Владимир Еремин. – Август был очень комфортным. Его среднемесячная температура - 17,5 градусов. Это сравнимо со средними температурами июля – 18,8 градусов в этом году. Таких августов историю столетних наблюдений было только пять.

На картошку и пикник!

Для урожая год стал выдающимся: теплая погода, которая установилась с апреля, продержалась все лето, помогла хорошему созреванию овощей, фруктов, ягод и зерновых.

Лето и осень 2020 выдались урожайными. Фото: Мария ЛЕНЦ

Начало сентября теплое, а вот с 5 числа нас ждет существенное изменение погоды – похолодание и осадки.

- Это будет классическая осенняя погода – холодно и с дождями. Так будет примерно до 10 сентября. Дневные температуры до 10-12 градусов, ночные – до 5. Из-за циклона каждый день и ночь будет идти дождь. Так что текущую неделю можно считать бабьим летом – дневные температуры до 22-25 градусов, ночью до 15, - прогнозирует Владимир Еремин.

Так что надо успеть – до 5 сентября совмещаем приятное с полезным: едем на картошку и пикник. Предстоящие выходные 5 и 6 сентября будут уже не очень комфортными для прогулок.

Пора копать картошку. Фото: Мария ЛЕНЦ

В целом первые две декады сентября относительно теплые: около 10 градусов ночью и до 18 градусов днем с кратковременным понижением температуры в отдельные дни.

А вот третья декада принесет с собой минусовые температуры: ночью от -2 до +3, днем до + 10.

МЧС предупреждает

Зато к радости всех метеочувствительных – магнитные бури в сентябре нам не грозят.

- Месяц будет спокойным, ждем только пять кратковременных периодов геомагнитных возмущений. Наиболее некомфортная ситуация – 29 и 30 сентября, - рассказал Алексей Богданов, заместитель руководителя ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю.

- Возможны небольшие подъемы уровня воды на реках края, некритичные, но владельцам дач и домов у воды стоит обратить внимание.

- Дачникам желательно воздержаться от сжигания веток, оставшейся сухой травы: в сентябре возможна ветреная погода, что может привести к пожарам.

МЧС предупреждает: не жгите траву и ветки на дачах. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Сентябрь – время начала отопительного сезона в частных домах: не разжигайте отсыревшие дрова в печи с помощью горючих жидкостей. Заранее просушите дрова!

- Собираясь в лес за грибами и ягодами, обязательно сообщайте родственникам, куда вы направляетесь. Держитесь только в тех местах, где сохраняется мобильная связь.