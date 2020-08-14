Возбуждено уголовное дело по факту халатности после обрушения парковки на улице 2-я Огородная

Часть придомовой территории сползла вниз Фото: Мария ЛЕНЦ

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности неустановленных должностных лиц администрации Красноярска (статья 293 - халатность).

Речь идет о ситуации на улице 2-я Огородная, 22А, где после сильных дождей часть придомовой территории вместе с фонарем и забором сползла вниз по склону. По предварительным подсчетам, для укрепления склона и только на первоначальном этапе потребуется около 26 миллионов рублей. Сейчас участок огородили, необходимо отвести дождевую воду, чтобы не допустить дальнейшего разрушения.

В пресс-службе Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали "Комсомольской правде" - Красноярск:

Опасный участок огородили Фото: Мария ЛЕНЦ

- В период с 2015 по июнь 2020 года неустановленные на данный момент сотрудники администрации города Красноярска ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности, выдав застройщику разрешение на ввод жилого многоквартирного дома по адресу 2-я Огородная, 22 «а» в эксплуатацию при наличии несоответствий объекта проектно-строительной документации, а также не приняв своевременных мер по устранению аварийной ситуации, возникшей на придомовой территории с 2018 года.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливается, что непосредственно мог быть причастен к этому преступлению.

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