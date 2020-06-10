В красноярском Студгородке ввели режим ЧС из-за разрушающейся парковки

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:30:09+03:00

Так выглядит сейчас место обрушения склона. Дом - совсем рядом. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Напомним, на ул. 2-я Огородная, 22А после сильных дождей часть придомовой территории вместе с фонарем и забором сползла вниз по склону. Жители дома сняли фото и видео, выложили все это в социальные сети. Для них это стало шоком! Дом совсем новый, люди справили новоселье всего-то пару лет назад.

И вот сегодня, 10 июня, члены городской комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение ввести режим ЧС техногенного характера. Это позволит выделить средства из резервного фонда города для укрепления обрушившегося склона, в опасной близости от которого стоят жилые дома.

Департамент городского хозяйства должен подготовить проект аварийно-восстановительных работ. По предварительным подсчетам, для укрепления склона и только на первоначальном этапе потребуется около 26 млн рублей.

Сейчас участок огородили, необходимо отвести дождевую воду, чтобы не допустить дальнейшего разрушения. А дожди прогнозируются еще несколько дней. Затем планируется отсыпать склон крупным камнем, для этого придется сделать временную дорогу.

Первый заместитель главы города Владислав Логинов назвал причину случившегося. По его словам, застройщик неправильно выполнил уклоны, пешеходные и автомобильные связи, не был правильно сформирован водоотвод, что и стало причиной ЧС».

Директор ОАО «Научно-технический прогресс» Михаил Сашко заверил жителей дома № 22а на улице 2-я Огородная, что угрозы обрушения здания нет.

ИСТОЧНИК KP.RU