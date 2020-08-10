В Красноярске разрушается еще одна подпорная стена

ЧП может произойти в микрорайоне "Солнечный" Фото: Мария ЛЕНЦ

Состояние еще одной подпорной стены в Красноярске внушает серьезные опасения. Она находится рядом с домом 50 «а» на проспекте 60 лет образования СССР в микрорайоне «Солнечный». Соответствующее видео выложил в соцсети депутат Законодательного Собрания края Александр Глисков:

Жители шокированы состоянием стены Фото: соцсети

«ЧС с подпорный стеной может повториться в Солнечном. Такая же ситуация, как на улице Огородной. Видео прислали жители. На Огородной уже следственный комитет занимается. Здесь, по-хорошему тоже надо правоохранительные органы привлекать. Ну и саму стену срочно нужно укреплять, иначе осенью ее может водой выдавить. Специалисты говорят, по действующим нормам, вообще блочных подпорных стен не должно быть. Это в чистом виде желание застройщика сэкономить».

Этот дом почти новый. Был сдан в эксплуатацию в 2017 году. Стена начала разрушаться из-за дождей. Не исключено, что застройщику придется решать проблему в порядке гарантийных обязательств.

Александр Глисков намерен направить соответствующие запросы по возникшей ситуации в прокуратуру и следственный комитет.

Напомним, на ул. 2-я Огородная, 22А после сильных дождей часть придомовой территории вместе с фонарем и забором сползла вниз по склону. Жители дома сняли фото и видео, выложили все это в социальные сети. По предварительным подсчетам, для укрепления склона и только на первоначальном этапе потребуется около 26 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В красноярском Студгородке ввели режим ЧС из-за разрушающейся парковки

Жители дома сняли фото и видео, выложили все это в социальные сети. Для них это стало шоком! Дом совсем новый, люди справили новоселье всего-то пару лет назад. Члены городской комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение ввести режим ЧС техногенного характера. Это позволит выделить средства из резервного фонда города для укрепления обрушившегося склона, в опасной близости от которого стоят жилые дома (подробнее).