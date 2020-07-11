После ливня стал сползать склон еще у одного дома в Студгородке Красноярска
После шестичасового ливня, прошедшего в Красноярске 10 июля, стал сползать склон еще у одного дома в Студгородке - на Дачной,35А, сообщает «Прима».
Он находится на той же горе, что и многоэтажка на улице 2-ой Огородной, 22А, где не так давно обрушилась парковка перед жилым комплексом. Кусок асфальта вместе с бордюрами и фонарями обвалился. На месте был введен режим ЧС, ситуацию держат под контролем специалисты.
Теперь та же проблема возникла на Дачной. По асфальту у склона поползли трещины. Ниже оказался подмыт грунт. Жители бьют тревогу, опасаются, что может случиться ЧП.
- Этот склон ползет давно, - утверждают жильцы. – А после такого ливня – смотрите сами. Надеемся, меры будут приняты оперативно.
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Напомним, на ул. 2-я Огородная, 22А после сильных дождей часть придомовой территории вместе с фонарем и забором сползла вниз по склону. Жители дома сняли фото и видео, выложили все это в социальные сети. Для них это стало шоком! Дом совсем новый, люди справили новоселье всего-то пару лет назад.
И вот сегодня, 10 июня, члены городской комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение ввести режим ЧС техногенного характера. Это позволит выделить средства из резервного фонда города для укрепления обрушившегося склона, в опасной близости от которого стоят жилые дома.
Департамент городского хозяйства должен подготовить проект аварийно-восстановительных работ. По предварительным подсчетам, для укрепления склона и только на первоначальном этапе потребуется около 26 миллионов рублей (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU