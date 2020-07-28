В Красноярске дом со сползающей парковкой на улице Огородной могли построить незаконно
Дом на улице Огородной, тот самый, перед которым сползает под откос парковка, мог быть построен незаконно. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил журналист и депутат Заксобрания края Илья Зайцев. Он поделился, что направлял депутатский запрос в краевую прокуратуру и просил провести проверку. Всплыл один важный факт: прокуратура установила, что «вероятными причинами сползания грунта... является незаконная выдача положительного заключения экспертизы проектной документации» при строительстве дома.
То есть, учитывая все ландшафтные условия, проект 16-этажного дома вряд ли прошел необходимую экспертизу и получил бы положительное заключение на строительство. Из чего возникает вопрос: как же так получилось, что дом существует и заселен?!
В действиях пока неустановленных лиц прокуратура усматривает состав преступления по статьям «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности» и «Халатность». По словам депутата материалы прокурорской проверки направлены в краевой следком.
Напомним, в начале июня ливень подмыл почву перед домом и почти два метра заасфальтированной площадки рухнули вниз вместе с фонарями и ограждением. Выяснилось, что этот участок мэрия взяла на контроль еще в 2018 году, но проблема так и осталась нерешенной. А теперь, чтобы ее устранить, понадобится 26 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU