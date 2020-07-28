В Красноярске дом со сползающей парковкой на улице Огородной могли построить незаконно

28 Июль 2020 2020-07-28T12:32:31+03:00

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Дом на улице Огородной, тот самый, перед которым сползает под откос парковка, мог быть построен незаконно. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил журналист и депутат Заксобрания края Илья Зайцев. Он поделился, что направлял депутатский запрос в краевую прокуратуру и просил провести проверку. Всплыл один важный факт: прокуратура установила, что «вероятными причинами сползания грунта... является незаконная выдача положительного заключения экспертизы проектной документации» при строительстве дома.

То есть, учитывая все ландшафтные условия, проект 16-этажного дома вряд ли прошел необходимую экспертизу и получил бы положительное заключение на строительство. Из чего возникает вопрос: как же так получилось, что дом существует и заселен?!

В действиях пока неустановленных лиц прокуратура усматривает состав преступления по статьям «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности» и «Халатность». По словам депутата материалы прокурорской проверки направлены в краевой следком.

Напомним, в начале июня ливень подмыл почву перед домом и почти два метра заасфальтированной площадки рухнули вниз вместе с фонарями и ограждением. Выяснилось, что этот участок мэрия взяла на контроль еще в 2018 году, но проблема так и осталась нерешенной. А теперь, чтобы ее устранить, понадобится 26 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU