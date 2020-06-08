2020-06-08T13:40:20+03:00
Общество

В Красноярске возле многоэтажки размытая парковка сползает со склона вниз

Дожди подмыли почву, жители дома переживают
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске парковка сползает со склона вниз. Фото: соцсетиВ Красноярске парковка сползает со склона вниз. Фото: соцсети
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Жители дома на улице Вторая Огородная, 22а всерьез обеспокоены: они опасаются, что парковка возле их дома вот-вот сползет вниз. 16-тажное здание было построено несколько лет назад на склоне, с видом на Николаевский проспект и Четвертый мост. Поначалу все выглядело наилучшим образом. Но вскоре на асфальте образовалась трещина и постепенно стала увеличиваться.

После проливных дождей в минувшие выходные трещина увеличилась вглубь, рядом другая, еще ближе к стене дома. И жители забеспокоились. В социальных сетях появились фотографии с перекошенным фонарным столбом и упавшим вниз металлическим ограждением.

Жители дома обратились в администрацию города. В мэрии заявили, что на месте уже работает подрядная бригада и к концу дня будет получено заключение о необходимом объеме работ на участке, сообщают Gornovosti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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