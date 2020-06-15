2020-06-15T12:43:01+03:00
Происшествия

В Красноярске сползающую под склон парковку возле жилого дома брали на контроль еще в 2018 году

Но с тех пор ничего не предприняли
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске сползающую под склон парковку возле жилого дома брали на контроль еще в 2018 годуВ Красноярске сползающую под склон парковку возле жилого дома брали на контроль еще в 2018 годуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске сползающая под склон парковка возле жилого 16-этажного дома на улице 2-я Огородная, 22а была на контроле службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края еще с 2018 года. Уже тогда она вызывала опасение у специалистов и жильцов дома. Стройнадзор информировал мэрию о необходимости проверить состояние склона.

- В мае 2019 года по постановлению главы города органы управления городского звена территориальной подсистемы РСЧС края переведены в режим функционирования «Повышенная готовность». Департаменту градостроительства администрации города предписано организовать проведение обследования и мониторинга склона Афонтовской горы, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

Однако необходимые мероприятия так и не начались. В июле 2019 года двум заместителям главы города, Владиславу Логинову и Олегу Животову, прокурор города даже объявил предостережение о недопустимости нарушения закона. В декабре 2019 года договор на геотехнический мониторинг склона заключили. Правда, проведена ли работа, не уточняется.

После ливня 8 июня чиновникам пришлось собраться у подъезда дома, где после сильного ливня под откос уже обвалились около двух метров парковки вместе с фонарным столбом и металлическим ограждением. Так когда же там начнутся аварийные работы?

Под склон уже упали два метра площадки, фонарные столбы и ограждения Фото: Мария ЛЕНЦ

Под склон уже упали два метра площадки, фонарные столбы и огражденияФото: Мария ЛЕНЦ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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