2020-07-09T14:07:39+03:00
Происшествия

Красноярск утонул после сильнейшего ливня

На этом осадки не закончились, их прогнозируют до конца недели
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярск утонул после сильнейшего ливня. Фото: пресс-служба администрации городаКрасноярск утонул после сильнейшего ливня. Фото: пресс-служба администрации города
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Красноярск утонул после сильнейшего ливня. Не будем сгущать краски: не весь город, а те улицы, где есть проблемы со стоком, где старая ливневая канализация не справляется с количеством выпадающих осадков. Впрочем, в администрации города рассказали, что были готовы – синоптики ведь предупреждали. К слову, сегодня экстренные службы как раз сообщали о надвигающихся на краевой центр грозе и ветре.

Ветра, к счастью, пока не было. А для дождя хватило. Откачивающая техника выехала на дежурные точки заранее, туда, где больше всего воды.

- Еще до выпадения первых капель водо- и илососы направились в переулок Медицинский, на Красноярский рабочий в районе Крастец, на Грунтовую и Калинина. А всего с началом дождя на линию вышли 18 единиц спецтехники – это мотопомпы, каналопромывочные и водооткачивающие машины, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, что заявки от горожан на откачку воды можно оставить на телефон службы 005. На 12 часов дня таких заявок поступило 18, часть отработаны, часть в процессе. А вот что касается луж на придомовых территориях – обращаться нужно в свою управляющую компанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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