2020-07-09T08:18:49+03:00
Общество

На Красноярск надвигаются сильная гроза и ураганный ветер

МЧС предупреждает о рисках
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На Красноярск надвигаются сильная гроза и ураганный ветерНа Красноярск надвигаются сильная гроза и ураганный ветерФото: Мария ЛЕНЦ
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На Красноярск надвигается сильная гроза и ураганный ветер. МЧС предупреждает горожан и жителей близлежащих районов о непогоде на сегодня, 9 июля, а также ближайшие дни. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, местами и 25 метров в секунду. На юге края ветер будет чуть тише – до 15 – 18 метров в секунду. В вот на севере – в Эвенкии и Туруханском районе – сильные дожди будут кстати, помогут решить проблему лесных пожаров.

К месту будет напомнить о правилах безопасного поведения во время непогоды. В городе нужно стараться обходить рекламные щиты, держаться подальше от строительных заборов, высоких деревьев и стен домов с вентилируемыми фасадами. Побыть дома, пока не стихнет ветер – самый лучший вариант.

При поездках за город в грозу лучше держаться подальше от больших деревьев. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы — 112.

Напомним, что 7 июля в Канске выпал град с орех, а Ачинск затопило ливнем. Перед этим 6 июля в Дзержинском районе произошла трагедия: ураганным ветром повалило деревья на туристический лагерь у озера Маслеево, погибли два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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