2020-07-07T07:08:49+03:00
Происшествия

Ураган в Красноярском крае: в Канске выпал град с орех, Ачинск затопило

Непогода продолжает бушевать [видео]
Ася ЖУКОВА
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В Канске выпал град с орех, Ачинск затопило. Фото: паблики ЧП - Канск, Ачинск автоканал.В Канске выпал град с орех, Ачинск затопило. Фото: паблики ЧП - Канск, Ачинск автоканал.
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После аномальной жары на Красноярский край обрушилась буря: шквалистый ветер с ливнями и градом. Непогода начала бушевать еще в выходные – на озере Маслеево в Дзержинском районе ураганом на палатки и машины туристов повалило огромные сосны. Погибли два человека, пострадали четверо.

Вчера, 6 июля, шторм пришел и в другие районы. После сильнейших дождем буквально затопило Ачинск. Ливневки не справились – улицы и дворы оказались под водой, превратились в реки.

Потоп в Ачинске Красноярского края 6.07.2020.Видео: Подслушано в Ачинске.

- А мы тратим время и бензин на поездки до озера, – отозвались соцсети. – Сейчас все рядом: вышел с работы, проплыл до магазина, освежился и бодро домой.

На Ачинск обрушился ливень. Фото: Ачинск автоканал.

На Ачинск обрушился ливень. Фото: Ачинск автоканал.

- Короче, ачинская Венеция!

Дороги превратились в реки. Фото: Ачинск автоканал.

Дороги превратились в реки. Фото: Ачинск автоканал.

- Если мы не едем к морю, значит, море едет к нам.

Кругом вода. Фото: Ачинск автоканал.

Кругом вода. Фото: Ачинск автоканал.

Нечто похожее наблюдалось и в Канске. К тому же там выпал град величиной с лесной орех. На дачах даже побило посадки – у тех, кто не успел прикрыть.

А вот такой град выпал в Канске. Фото: ЧП - Канск.

А вот такой град выпал в Канске. Фото: ЧП - Канск.

Причем, как прогнозируют синоптики, мощные дожди в крае будут продолжаться. 7 июля в центральных и южных районах Красноярского края возможны ливни с грозами, градом и сильным ветром. Поэтому берегите себя – когда-нибудь непогода отступит.

В Канске Красноярского края 6.07.2020 прошел крупный град . Видео: ЧП - Канск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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