В Красноярском крае после гибели туристов на озере Маслеево возбудили уголовное дело

6 Июль 2020 2020-07-06T12:18:12+03:00

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Красноярском крае после гибели туристов на озере Маслеево в Дзержинском районе возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц» (часть 3 ст. 238 УК РФ). Напомним, что в ночь с 4 на 5 июля во время сильнейшего урагана повалило несколько деревьев – прямо на палатки и автомобили отдыхавших там людей.

В пресс-службе краевого следкома «Комсомольской правде»-Красноярск официально подтвердили: 33-летняя жительница Иланского скончалась после того, как на палатку, где она находилась с дочерью, упало дерево. 13-летняя девочка не пострадала, она смогла выбраться самостоятельно. Находившиеся рядом люди распилили дерево, но увы, помочь женщине было нельзя.

Позже в больнице скончался 58-летний мужчина. Он получил смертельные травмы на озере, спасти его не удалось. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица причастные к его совершению, расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU