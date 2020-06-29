2020-06-29T16:54:40+03:00
Происшествия

Суд продлил арест Анатолию Быкову до 3 октября

Он останется в СИЗО еще два месяца [фото]
Ася ЖУКОВА
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Суд продлил арест Анатолию Быкову до 3 октября.Суд продлил арест Анатолию Быкову до 3 октября.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Арест Анатолию Быкову продлили до 3 октября. Еще два месяца с небольшим экс-депутат, бизнесмен и меценат проведет в СИЗО, так решил Железнодорожный районный суд.

Напомним, его подозревают в организации преступления 26-летней давности. В заказе убийства двух подельников. Мотив – хотел отомстить за покушение, которое они, предположительно, на него устроили. Показания против него дали еще один заказчик и киллеры. Пока идет следствие, Анатолия Быкова отправили в СИЗО почти на два месяца – до 4 июля. Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения – домашнем аресте или выпуске под миллионный залог – однако краевой суд оставил все без изменения.

Сегодня, 29 июня, прошли новые слушания по мере пресечения.

- Заседание шло долго – с трех до семи – почти четыре часа, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Красноярск» пресс-секретарь краевого суда Оксана Веселова. – И вот был вынесен вердикт. Снова – два месяца ареста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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