Анатолий Быков написал из СИЗО Владимиру Путину

30 Май 2020 2020-05-30T06:23:20+03:00

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Экс-депутат, бизнесмен и меценат Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО президенту России Владимиру Путину. Его скан выложил в своем фейсбуке ресторатор Владимир Владимиров.

Напомним, Быкова подозревают в заказе убийства двух подельников. Мотив – хотел отомстить за покушение, которое они, предположительно, на него устроили. Показания против него дали еще один заказчик и киллеры. Пока идет следствие, Быкова отправили в СИЗО почти на два месяца – до 4 июля. Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения – домашнем аресте или выпуске под миллионный залог – однако краевой суд оставил все без изменения.

Быкова подозревают в заказе убийства знакомых.Фото: Мария ЛЕНЦ

По словам Владимирова, письмо Анатолий Петрович передал из СИЗО-1 через своего адвоката. В нем он критикует происходящее в стране сейчас и в 90-е. Утверждает, что верно служил народу, делал все, чтобы алюминиевый завод остался в крае. И подписывается – патриотом России и своего народа.

Текст письма. Фото: Владимир ВЛАДИМИРОВ, фейсбук.

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ИСТОЧНИК KP.RU