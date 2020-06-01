Красноярцы вышли к СИЗО на митинг в поддержку Быкова

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:12:06+03:00

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Жители Красноярска собрались у СИЗО-1 (Республики,72) на митинг в поддержку Анатолия Быкова. Все произошло вчера вечером, 31 мая. Несмотря на дождь и режим самоизоляции, пришли около ста человек. Несли написанные от руки плакаты «Свободу Анатолию Быкову», «А Толя выйдет?»…

Митинг был несанкционированным, на место приехала полиция. Однако о задержаниях не сообщается. Хотя участники были настроено решительно. Объявляли, что это не последнее такое собрание и главная их цель – освободить Анатолия Быкова: «Это один из наших».

Накануне мероприятия стало известно, что экс-депутат, бизнесмен и меценат, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В нем он критикует происходящее в стране сейчас и в 90-е. И подписывается – патриотом России и своего народа.

Напомним, Быкова подозревают в заказе убийства двух подельников. Мотив – хотел отомстить за покушение, которое они, предположительно, устроили. Показания против него дали еще один заказчик и киллеры. Пока идет следствие, Быкова отправили в СИЗО почти на два месяца – до 4 июля. Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения – домашнем аресте или выпуске под миллионный залог – однако краевой суд оставил все без изменения.

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ИСТОЧНИК KP.RU