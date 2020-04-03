2020-04-03T08:24:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Передвижение по Красноярску на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда

На каких основаниях и кому разрешено передвижение по Красноярску на машине в период самоизоляции
Татьяна РЯБИНИНА
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Если вас остановит полиция, нужно иметь при себе объяснительную и паспорт!Если вас остановит полиция, нужно иметь при себе объяснительную и паспорт!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Администрация края опубликовала на официальном сайте разъяснения по поводу режима самоизоляции и его соблюдения. Рассказываем про передвижение по Красноярску на машине в период самоизоляции.

Один из самых важных для людей вопросов, можно ли пользоваться своими личными автомобилями.

И вот ответ: «Передвигаться в автомобиле возможно только в случае, если вы направляетесь на работу или с работы (в случае если ваша организация продолжает работать), а также в экстренных случаях при наличии объяснительной и паспорта. Паспорта-разрешения на машины, чтобы на них передвигаться по городу, не требуются».

Можно ли на автомобиле поехать, например, на дачу, ответ здесь.

Можно отметить, что разрешение пользоваться личными автомобилями не противоречит режиму самоизоляции, в этих условиях личный автомобиль исключает взаимодействие с посторонними людьми.

Напомним. в Красноярском крае действует режим самоизоляции, он поможет справиться с распространением смертельно опасного вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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