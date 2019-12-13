Суд решил оставить под арестом 132 килограмма золота и Lexus компании «Сисим»

СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-13T11:04:01+03:00

Адвокат предприятия посчитал, что суд вышел за пределы своей компетенции

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В Красноярске продолжаются разбирательства по дело у о прорыве каскада дамб на прииске золотодобывающей компании «Сисим». Напомним, в ночь на 19 октября в рабочем поселке золотодобывающего предприятия волной от разрушенных дамб снесло два общежития. Погибли 17 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. Руководители предприятия, входящего в структуру компании «СибЗолото», обвиняются в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

В Ленинском районном суде Красноярска на имущество ООО «Сисим» был наложен арест. Его потребовало следствие, по мнению которого «наложение ареста в данном случае является предотвращением возможного отчуждения имущества».

Однако адвокат ООО «Сисим» не согласен с мнение суда. Он заявил, что суд вышел за пределы своей компетенции, так как предприятие не является ответчиком по уголовному делу. Впрочем, отменить арест не удалось - в Красноярском краевом суде поддержали позицию Ленинского районного суда по этому вопросу.

- Постановлением Ленинского районного суда Красноярска наложен арест на некоторое имущество предприятия, причастного к трагедии, а именно: на автомобиль Лексус и сырье, содержащее драгметаллы, массой более 132 килограмма, добытое ООО «Сисим» на реке Сейба, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого суда. -Рассмотрев материалы дела, суд апелляционной инстанции постановил оставить решение коллег Ленинского районного суда Красноярска без изменения, а жалобу адвоката в интересах ООО «Сисим» без удовлетворения, поскольку постановлением следователя от 11 декабря 2019 года ООО «Сисим» признано гражданским ответчиком по данному уголовному делу.

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ИСТОЧНИК KP.RU