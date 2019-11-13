Депутаты хотят отказаться от частных отловщиков бездомных собак и открыть муниципальную службу

СЕГОДНЯ 09:51 2019-11-13T09:57:01+03:00

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Депутаты горсовета Красноярска всерьез обсуждают инициативу отказаться от частных компаний, занимающихся отловом бездомных собак, в пользу муниципального предприятия. Накануне об этом заявил глава комиссии по городскому хозяйству горсовета Андрей Козиков. На заседании профильной комиссии обсуждали случай недавнего нападения на 8-летнего мальчика, который едва не погиб от клыков озверевших псов - у ребенка сильно повреждены лицо, голова, он находится в больнице. А региональный Следком возбудил уголовное дело.

Депутаты горсовета считают, что зоозащитные организации, которые получили муниципальный контракт на отлов собак, с задачами не справляются. Муниципальная служба, по их мнению, справилась бы лучше. Более того, речь идет сейчас и о создании муниципального приюта, где бездомных животных будут содержать пожизненно. На стаи, между тем, продолжают поступать жалобы - Пашенный, Черемушки, Солнечный, Академгородок. К слову, при этом многие «сердобольные» горожане продолжают прикармливать бездомных собак, сообщает Ньюслаб.

А что по этому поводу зоозащитники?

Руководитель Добровольной службы спасения животных (Дог-Спас) Юрий Раилко:

- Держать таких животных пожизненно в замкнутом пространстве, как предлагается, невозможно. Для них это смерть. Они никогда не адаптируются, не приучатся - это тяжелый труд, который требует оплаты. В России этим заниматься никогда никто не будет. Самое гуманное для диких опасных собак - это эвтаназия.

Добавим, что зоозащитники напоминают: умерщвлять собак нельзя по закону, пока не доказана их агрессивность. Работа подрядчика сегодня – отлов, стерилизация, чипирование. А в случае, если собаку не удалось пристроить за 10 дней, ее отпускают в естественную среду обитания.

А вы что думаете, будет ли эффективна муниципальная служба отлова?

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ИСТОЧНИК KP.RU