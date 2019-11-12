Общественники о проблеме бродячих собак: «Одичавшие городские псы уничтожают стерилизованных, добрых»

- Мальчишка упал в яму, пытался выбраться. А его буквально рвали собаки. На голове не было части скальпа, бок прожеван до внутренних органов. Я похватала с земли камни, бутылки, палки. Кидала в них, не помню, что кричала, - продавец павильона в красноярских Черемушках Наталья Луговкина до сих пор не может вспоминать этот случай без слез.

Ведь на ее глазах собаки едва не загрызли ребенка. 8-летний мальчишка гулял вместе со старшим братом, ему 10. На пустыре у улицы Шевченко, метрах в 300 от домов. Внезапно на них набросилась стая собак. Повалили младшего парнишку и давай рвать зубами. Благо старший успел добежать до павильона неподалеку, позвать на помощь. Наталья выскочила, в чем была – не успела даже куртку накинуть. Потом она расскажет: если бы замешкалась, ребенка было бы уже не спасти.

Сейчас в Красноярске широко обсуждают этот случай. Благодарят женщину, рискнувшую своей жизнью ради спасения мальчика. И пытаются понять: что происходит в городе с бродячими собаками?

«Комсомольская правда» - Красноярск обсудила ситуацию с Юрием Раилко, руководителем Добровольной службы спасения животных.

- Почему стала возможной такая история? Потому что у нас нет жесткого контроля над подрядчиком в том, что он отлавливает именно опасных собак. Отследить это сейчас невозможно. Тогда как можно взять ручную собаку и вписать как отловленную дикую по определенному адресу. Отлов опасных диких собак – занятие тяжелое и трудоемкое. Поэтому, я считаю, диких собак у нас фактически никто не ловит. Это одна из причин.

И вот вторая. Сейчас кастрация и стерилизация что кобелей, что сук, оплачивается одинаково. Но никто не говорит, что кастрация кобелей бессмысленна. Влечения он не теряет, будет активен, станет проявлять половую охоту. Это приведет к формированию стай и агрессии внутри них. Это подтвержденный факт.

Одна сука собирает на свадьбу 12 кобелей. Даже если всех стерилизовать, у нас же выброс животных не остановлен, два кобеля попадутся некастрированные. И неизбежно появится потомство. Поэтому нужно заниматься отловом сук. А это сейчас почти не делается, поскольку значительно дороже.

И третье. Без остановки выброса животных на улицу любое решение вопроса бессмысленно. Их выкидывают пачками. Пока не будет введена обязательная регистрация домашних животных с их чипированием, большие штрафы за выброс животных, проблему не решить.

Что же делать с дикими опасными собаками? Они охраняют свою территорию, с человеком не живут, их подкармливают бабушки, но себе не берут, не адаптируют. Такте собаки уничтожают добрых, стерилизованных, потому что им нужно расширять территорию из-за увеличения потомства.

Заходят во дворы, на помойки и захватывают эту территорию. Если это действительно дикие собаки (к человеку не подходят, живут стаей, обособленно), их нужно отстреливать.

Держать таких пожизненно в замкнутом пространстве, как предлагает подрядчик, невозможно. Для них это смерть. Они никогда не адаптируются, не приучатся, потому что это тяжелый труд. В России этим заниматься никогда никто не будет. Самое гуманное для них - это эвтаназия.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

На чиновников завели уголовное дело за халатность

11 ноября 2019 года исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю Хакасии Андрей Потапов вручил благодарственное письмо за гражданский подвиг, присутствие духа в чрезвычайной ситуации и неравнодушие к попавшему в беду ребенку Наталье Луговкиной.

Она спасла жизнь маленькому мальчику, на которого набросилась стая бездомных агрессивных собак. 6 ноября 2019 года днем мальчик со старшим братом гуляли в районе улицы Шевченко, где на них напала стая бродячих собак. Старший побежал за помощью до ближайшего павильона и позвал помочь женщину-продавца. Вдвоем они смогли отогнать агрессивных животных от ребенка и вызвали скорую помощь. Мальчик получил тяжелые травмы в виде рваных ран и госпитализирован в медицинское учреждение, где ему проведено несколько операций.

Возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Халатность» в отношении неустановленных должностных лиц, ненадлежащим образом исполняющих свои должностные полномочия по контролю в сфере отлова и содержания безнадзорных животных на территории Ленинского района.

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Эта без преувеличения дикая история неделю назад произошла в Красноярске. В Черемушках стая собак набросилась на 9-летнего мальчика. Да так, что буквально рвала на части. Если бы не продавец павильона неподалеку Наталья Луговкина, все могло бы закончиться трагедией. (Подробности)