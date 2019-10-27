2019-10-27T03:56:10+03:00
Происшествия

В Красноярском крае продолжаются поиски людей, пропавших при ЧП в золотодобывающей артели

Поисковые работы решили не останавливать и в выходные дни
Ольга КОСТИНА
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Спасатели ведут поиски в тяжелейших условиях Фото: Диана ИВАНОВАСпасатели ведут поиски в тяжелейших условиях Фото: Диана ИВАНОВА
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Поисковые работы по обнаружению трех человек, пропавших во время ЧП в золотодобывающей артели возле поселка Щетинкино, будут продолжены и в выходные. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю. Решение было принято на межведомственном совещании, которое прошло в Курагинском районе.

Напомним, в ночь на 19 октября на реке Сейбе прорвало гидросооружения золотодобывающего прииска. В результате погибли 17 человек. Пострадали десятки людей. Трое пропали без вести. Следователи возбудили уголовное дело в рамках которого были задержаны три человека – генеральный директор ООО «Сисим» (структурное подразделение холдинга «Сибзолото») Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и мастер Евгений Александров. 21 октября всех троих по решению суда заключили под стражу.

Для поисков используется техника золотодобывающего предприятия Фото: Диана ИВАНОВА

Для поисков используется техника золотодобывающего предприятия Фото: Диана ИВАНОВА

В настоящее время кинологическими расчетами Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России проводится осмотр осушенных территорий, обследуется береговая линия реки Сисим. Водолазы ведут работу в зоне розлива и русла реки, обследуют иловые массы. Также на месте трагедии продолжается откачка воды из образовавшихся запруд и разбор завалов с извлечением затопленных конструкций.

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На прииске ООО «Сисим» (холдинга «Сибзолото»), неподалеку от Щетинкино в Красноярском крае, уже пятые сутки продолжается спасательная операция – ищут оставшихся трех без вести пропавших при прорыве каскада дамб на Сейбе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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