2019-10-19T11:59:13+03:00
Происшествия

Эвакуированных с места прорыва дамбы в Красноярском крае готовятся принять жители поселка Щетинкино

Они собирают матрасы, посуду, продукты
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Эвакуированных с места прорыва дамбы в Красноярском крае готовятся принять жители поселка. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краюЭвакуированных с места прорыва дамбы в Красноярском крае готовятся принять жители поселка. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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Эвакуированных с места прорыва дамбы рабочих золотодобывающей артели готовятся принять жители поселка Щетинкино. Для них готовятся местную школу. Места в школе хватит всем, - рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск жительница поселка Ольга Федюкова. Здесь тепло, просторно, есть возможность приготовить и накормить людей. Одна проблема – нет постельных принадлежностей. Поэтому жители несут из дома кто матрас, кто подушку, кто одеяло. Ожидается, что в течение часа – двух с прииска привезут до ста человек.

Добавим, что в поселке Щетинкино проживают чуть более сотни человек, но никто из них в артели в настоящее время не работает. Там в основном приезжие из разных мест края и других регионов.

Напомним, что сегодня, 19 октября, около 6 часов утра на одном из участков золотодобывающий компании «Сибзолото» (находится в 20 километрах от Щетинкино) прорвало дамбу технологического водоема на реке Сейба. Потоками воды были разрушены два жилых общежития. Уже известно о 15 погибших и 13 пропавших без вести. В МСЧ сообщили, что дамба была построена без каких-либо разрешительных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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