2019-10-19T08:17:35+03:00
Происшествия

100 полицейских, 270 спасателей – к месту прорыва дамбы в Красноярском крае стянуты беспрецедентные силы

В этой трагедии погибли более 10 человек, цифра постоянно растет
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото ГУ МЧС по Красноярскому краю.Фото ГУ МЧС по Красноярскому краю.
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К месту прорыва дамбы стянуты беспрецедентные силы. МЧС, Следственный комитет, прокуратура Красноярского края, правительство края во главе с губернатором Александром Уссом. Место ЧП оцепила полиция.

- 100 полицейских направлены на место для охраны порядка, - говорит руководитель пресс-службы МВД по Красноярскому краю Владимир Юрченко. - Работают эксперты-криминалисты. Доставлена уникальная командно-штабная машина, она оборудована так, что позволяет координировать работу всех сил и средств полиции. Привлечен полк патрульно-постовой службы.

Начальник Главного управления МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий будет лично руководить работой сотрудников полиции на месте происшествия в Курагинском районе.

Сотрудники полиции ориентированы на охрану общественного порядка, защиту имущества граждан, пресечение фактов мародерства и оказание помощи пострадавшим. Суда по первым кадрам с места трагедии, люди нуждаются в помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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