2019-10-19T08:18:11+03:00
Происшествия

По факту прорыва дамбы в Красноярском крае заведено уголовное дело

Погибли 10 человек, 15 пропали без вести
Татьяна РЯБИНИНА
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Кадр из фильма "Золотая Сейба" - именно здесь и произошла трагедия.Кадр из фильма "Золотая Сейба" - именно здесь и произошла трагедия.
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Сегодня, 19 октября, в 6 утра прорвало дамбу на технологическом водоеме золотодобывающей артели в Курагинском районе. Последствия страшные: вода хлынула на рабочий поселок, люди еще спали. Сначала сообщалось о трех погибших, потом их количество возросло до шести, потом – до десяти. Судьба еще 15 пока неизвестна.

"Комсомольской правде" - Красноярск дали комментарий в ГСУ Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Вот что рассказала представитель ведомства Ольга Шаманская:

- Заведено уголовное дело по статье 216 ч. 3 УК, нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". На место выехало руководство краевого следкома, наши криминалисты, следователи по расследованию особо важных дел.

Добавим, 216 статья Уголовного кодекса РФ предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Прииск на реке Сейба 2.Видео: д\ф «Золотая Сейба»

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В Красноярском крае прорвало дамбу. Погибли 10 человек, 15 пропали без вести

Информация о ЧП поступила в субботу, 19 октября, около 6 часов утра по местному времени. Разрушение дамбы произошло в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба. Это дамба технологического водоема золотодобывающей артели. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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