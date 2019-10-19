По факту прорыва дамбы в Красноярском крае заведено уголовное дело

СЕГОДНЯ 07:04 2019-10-19T08:18:11+03:00

Кадр из фильма "Золотая Сейба" - именно здесь и произошла трагедия.

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Сегодня, 19 октября, в 6 утра прорвало дамбу на технологическом водоеме золотодобывающей артели в Курагинском районе. Последствия страшные: вода хлынула на рабочий поселок, люди еще спали. Сначала сообщалось о трех погибших, потом их количество возросло до шести, потом – до десяти. Судьба еще 15 пока неизвестна.

"Комсомольской правде" - Красноярск дали комментарий в ГСУ Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Вот что рассказала представитель ведомства Ольга Шаманская:

- Заведено уголовное дело по статье 216 ч. 3 УК, нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". На место выехало руководство краевого следкома, наши криминалисты, следователи по расследованию особо важных дел.

Добавим, 216 статья Уголовного кодекса РФ предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738760" frameborder="0"></iframe> Прииск на реке Сейба 2.Видео: д\ф «Золотая Сейба»

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Информация о ЧП поступила в субботу, 19 октября, около 6 часов утра по местному времени. Разрушение дамбы произошло в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба. Это дамба технологического водоема золотодобывающей артели. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU