На место прорыва дамбы вылетает губернатор Красноярского края Александр Усс

СЕГОДНЯ 06:56 2019-10-19T08:18:19+03:00

На месте трагедии работают и следственный комитет, и прокуратура

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Но самая важная сейчас работа у спасателей. На место трагедии выехали и вылетели 270 человек.

«Комсомольская правда»-Красноярск» рассказывала подробности ЧП в Курагинском районе, где в результате прорыва дамбы погибли 10 человек, еще 15 пропали.

На место трагедии вылетает и губернатор Красноярского края Александр Усс, он взял ситуацию под личный контроль, об этом сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Красноярского края

Напомним, 19 октября в 6 утра на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели, в результате чего в рабочем поселке затопило два общежития. Последствия страшные. На месте аварии работают все оперативные службы.

ЧП произошло ранним утром, когда все спали. Возможно, это и привело к таким тяжким последствиям.

Район отдаленный, ближайшие спасатели приехали из Артемовска, а это 60 километров. Вертолетом - 260 километров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738760" frameborder="0"></iframe> Прииск на реке Сейба 2.Видео: д\ф «Золотая Сейба»

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Информация о ЧП поступила в субботу, 19 октября, около 6 часов утра по местному времени. Разрушение дамбы произошло в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба. Это дамба технологического водоема золотодобывающей артели. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU