В день рождения Дмитрия Хворостовского вышла книга его мамы «История семьи. Сибирская сага»

СЕГОДНЯ 11:42 2019-10-17T11:44:59+03:00

О чем эта книга и почему она написана?

Изменить размер текста: A A

Дмитрия Хворостовского нет с нами почти два года. И спустя два года вышло сразу несколько книг о нем, поставлены памятники в Москве и Красноярске, открылся первый фестиваль Дмитрия Хворостовского.

Но все же особняком стоит книга Людмилы Хворостовской «История семьи. Сибирская сага». Она вышла в Москве в день рождения ее единственного сына, 16 октября. В этой книге воспоминаний Людмила Петровна рассказывает историю семьи Хворостовских–Тетериных–Вебер. Это и перемена мест, и смешение кровей — немецких, русских, татарских, польских, и масштабные исторические события.

Это настоящая семейная сага, часть которой прошла в Красноярске.

В первой части книги собраны рассказы старших родственниц Людмилы Петровны Хворостовской о жизни до и после революции. Основная часть — воспоминания самой Людмилы Петровны о себе, семье, о сыне. О таланте которого бабушка певца Мария Николаевна Вебер-Максимова сказала так: "Он поет так драматично и трепетно, потому что все наши страдания передались ему по наследству. В жизни ничего не происходит случайно — все предопределено и проигрывается как на пластинке".

Людмила Петровна рассказала и историю появления этой книги воспоминаний. Написать ее уговорил муж, Александр Хворостовский: «Это он меня уговорил взять ручку и тетрадку и попытаться записать все, что я помню. Он сказал:

— Когда-нибудь Даня и Саша (дети певца от первого брака, близнецы Данила и Александра – прим. Ред.) захотят узнать о своих предках. Может быть, им в руки попадут твои вирши — ведь у нас с ними нет контакта и ты не можешь им ничего рассказать.

Именно это и подвигло меня написать книгу. Самое большое горе для меня — это то, что переполняющая мое сердце любовь неизвестна моим внукам. Они обделены этой любовью, нежностью, восхищением. Бедные, бедные мои! Чем они старше, тем дальше от нас. Уже нет никаких общих дел, интересов. По телефону в ответ на поток ласковых слов слышишь короткое, без эмоций, — «да». На любой вопрос в ответ — «да» или «нет». Друзья пытаются меня утешить: «Ничего, подрастут, все изменится!» Но вряд ли что-то может измениться, ведь добрые слова в наш адрес не произносятся. Хорошо, если вообще ничего не говорят. Жалко их — они не знают любви дедушки и бабушки…

Милые мои внуки, простите меня за то, что вы не знали, как я вас люблю!».

ИСТОЧНИК KP.RU