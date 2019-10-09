Родители Дмитрия Хворостовского продали квартиру в Москве, чтобы поставить памятник сыну

Сегодня в редакцию «Комсомольской правды»-Красноярск позвонил отец Дмитрия Хворостовского, Александр Степанович, и рассказал историю создания памятника, который откроется в Москве на Новодевичьем кладбище:

- Это будет 16 октября. В интернете были вопросы, откуда у пенсионеров Хворостовских деньги на памятник, несколько миллионов? Хочу пояснить. Перед смертью Дима подарил нам квартиру в Москве, которою он получил в наследство от своего менеджера Елены Недосекиной. Сначала деньги предназначались на лечение, но он через три месяца умер. Квартира осталась, и когда возник вопрос с памятником в Москве, мы решили ее продать. Дима знал, что мы не истратим деньги на себя, он как бы оставил деньги на памятник, мы так это поняли. И мы так и сделали. Я послезавтра выезжаю из Красноярска в Москву, чтобы успеть на открытие памятника. Как он будет выглядеть – пока секрет.

Я приехал в Красноярск на открытие мемориального комплекса Дмитрию, но на фестиваль Дмитрия Хворостовского, который пройдет в Красноярске с 16 по 26 октября, не вернусь, мне уже за 80, очень тяжело переношу перелеты. Записал видеообращение фестивалю. Флоранс приедет, планирует 23 октября.

На открытие памятника приехала семья Хворостовского. Фото: Правительство Красноярского края

- А бюджет или спонсоры не помогли установить памятник?

- Нет, это только наши деньги! Вот в Красноярске расходы на мемориал взяла на себя администрация Красноярского края, мы только участвовали в выборе проекта. Нервный год, но памятник отстояли, влюбились в него с первого взгляда. Памятник в Москве сделал тот же скульптор, что и в Красноярске, заслуженный скульптор России Владимир Ильич Усов. Он многие годы наблюдал за выступлениями Димы, примечал движения, посадку головы. Даже заметил, что у нас с Димой похожи руки. Скульптуру для памятника в Москве он сделал даже раньше, чем в Красноярске. Нерукотворный памятник Диме – его записи, а сделать рукотворный – позаботились мы.

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