2019-10-16T14:20:53+03:00
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Родители Дмитрия Хворостовского установили памятник, ради которого продали квартиру в Москве

Фото с сегодняшнего открытия памятника на Новодевичьем кладбище в редакцию «КП»-Красноярск прислал отец, Александр Хворостовский [Эксклюзив kp.ru]
Татьяна АРОНОВА
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Фото Александра Хворостовского.Фото Александра Хворостовского.
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Сегодня, 16 октября, в день рождения всемирно известного оперного певца, произошло сразу два события. В Красноярске открывается фестиваль Дмитрия Хворостовского, на который приехали лучшие голоса планеты, артисты, которые выходили на сцену вместе со знаменитым красноярцем.

А в Москве на Новодевичьем кладбище открылся памятник. Его делал тот же скульптор, что и в Красноярске, заслуженный скульптор России Владимир Ильич Усов. Мы рассказывали историю появления этого памятника и о том, что родители певца продали квартиру в Москве, чтобы он появился.

Фото Александра Хворостовского.

Фото Александра Хворостовского.

Отец Дмитрия Хворостовского, Александр Степанович, тогда сказал, как он будет выглядеть – пока секрет

Но сразу после открытия прислал фото памятника, который сделал сам.

Фото Александра Хворостовского

Фото Александра Хворостовского

На открытие из Лондона приехала семья Дмитрия, его вдова Флоранс и дети, Максим и Нина.

А в 19.00 в Большом концертном зале, где прошел последний концерт Дмитрия Хворостовского в России, исполнением оперы Джузеппе Верди РЕКВИЕМ начнется Фестиваля Дмитрия Хворостовского.

На сцену выйдут:

- Анастасия Москвина (сопрано, Республика Беларусь)

- Юлия Герцева (меццо-сопрано, Швейцария)

- Стивен Костелло (тенор, США)

- Евгений Ставинский (бас, Россия)

- Московский государственный академический камерный хор (Россия)

- Хоровой ансамбль солистов «Тебе Поемъ» (Россия)

- Красноярский академический симфонический оркестр (Россия).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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