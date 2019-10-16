Родители Дмитрия Хворостовского установили памятник, ради которого продали квартиру в Москве
Сегодня, 16 октября, в день рождения всемирно известного оперного певца, произошло сразу два события. В Красноярске открывается фестиваль Дмитрия Хворостовского, на который приехали лучшие голоса планеты, артисты, которые выходили на сцену вместе со знаменитым красноярцем.
А в Москве на Новодевичьем кладбище открылся памятник. Его делал тот же скульптор, что и в Красноярске, заслуженный скульптор России Владимир Ильич Усов. Мы рассказывали историю появления этого памятника и о том, что родители певца продали квартиру в Москве, чтобы он появился.
Фото Александра Хворостовского.
Отец Дмитрия Хворостовского, Александр Степанович, тогда сказал, как он будет выглядеть – пока секрет
Но сразу после открытия прислал фото памятника, который сделал сам.
Фото Александра Хворостовского
На открытие из Лондона приехала семья Дмитрия, его вдова Флоранс и дети, Максим и Нина.
А в 19.00 в Большом концертном зале, где прошел последний концерт Дмитрия Хворостовского в России, исполнением оперы Джузеппе Верди РЕКВИЕМ начнется Фестиваля Дмитрия Хворостовского.
На сцену выйдут:
- Анастасия Москвина (сопрано, Республика Беларусь)
- Юлия Герцева (меццо-сопрано, Швейцария)
- Стивен Костелло (тенор, США)
- Евгений Ставинский (бас, Россия)
- Московский государственный академический камерный хор (Россия)
- Хоровой ансамбль солистов «Тебе Поемъ» (Россия)
- Красноярский академический симфонический оркестр (Россия).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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