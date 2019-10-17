Фестиваль Дмитрия Хворостовского открылся в день его рождения
В день рождения Дмитрия Хворостовского, 16 октября, в Москве на Новодевичьем кладбище открылся памятник, в Красноярске состоялась презентация фотоальбома на основе материалов краевого краеведческого музея, а на сцене БКЗ, где прошел последний концерт Дмитрия в России, начался первый Фестиваль Дмитрия Хворостовского. В этот день прозвучало одно из величайших музыкальных произведений мира - «Реквием» Джузеппе Верди. Его исполнили коллеги Хворостовского по оперной сцене — солисты Анастасия Москвина из Беларуси, Стивен Костелло из США, Евгений Ставинский из России и Юлия Герцева из Швейцарии.
- Замечательно, что приехали такие прекрасные певцы. Стивен Костелло – это прямая связь с последним концертом Димы в Красноярске. Прекрасная идея фестиваля, задана высокая планка, мы в этом сегодня убедились. Зал слушал, затаив дыхание. Зал полон, дай бог, чтобы фестиваль всегда так проходил. Сегодня спрашивали лишние билеты, нечасто такое бывает. Хочется, чтобы фестиваль жил долго, чтобы выпускники в институте имени Хворостовского были замечательные, и в наших концертных залах звучали шедевры мировой музыки в прекрасном исполнении, - поделилась впечатлениями соучредитель Красноярского фонда развития искусства имени Дмитрия Хворостовского Вера Баранова.
- Дима – потрясающий профессионал, я это говорю не потому, что он ушел. Он не ушел, он с нами. Я говорю это потому, что он был настоящим во всем. У него было много поклонников, автографов, внимания публики и прессы, но он сказал замечательную фразу: «Не я и вы, а я и музыка», - сказала художественный руководитель оперной труппы театра оперы и балета Лариса Марзоева, которая много лет назад выходила на сцену нашего театра вместе с тогда начинающим солистом Дмитрием Хворостовским.
Примером хорошего человека, который может многого достичь, назвал нашего земляка и его друг, американский оперный исполнитель Стивен Костелло.
Самое главное, что зрители, пришедшие на открытие фестиваля, помнят и слушают Хворостовского не только в памятные даты:
- Мы всегда ходили на концерты Хворостовского, когда он приезжал на родину, правдами и неправдами доставая билеты. Дома есть записи, мы их слушаем. Идея проводить такой фестиваль в Красноярске – отличная. Мы заранее купили билеты, уверены, что и другие концерты будут такими же прекрасными, как и сегодня, - рассказала поклонница певца Елена Кочеткова.
На открытии фестиваля стало известно и о том, что у него будет продолжение.
- Я хочу заверить вас, что мы сделаем все, чтобы этот фестиваль стал регулярным и был в мире главным событием, связанным с именем Дмитрия Хворостовского, - сказал в приветственном слове губернатор Красноярского края Александр Усс.
Эту идею поддержал и Президент России Владимир Путин, он прислал телеграмму гостям и участникам фестиваля, в которой, в частности, говорится: «Уверен, что форум пройдет успешно, станет большим, вдохновляющим событием для сибиряков, участников и гостей фестиваля. Будет содействовать сбережению памяти о народном артисте России Дмитрии Хворостовском, популяризации его богатого творческого наследия, лучших традиций академической вокальной школы».
Фестиваль Дмитрия Хворостовского продлится в Красноярске до 26 октября. Основные сцены — Театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского и Красноярская краевая филармония — именно здесь состоялись первое и последнее выступления певца.
Напоминаем программу фестиваля:
17 октября, 20.00
Большой концертный зал
Хуан Диего Флорес (тенор, Перу/Австрия)
Винченцо Скалера (фортепиано, США)
18 октября, 19.00
Красноярский государственный театр оперы и балета
имени Д. А. Хворостовского
ИММЕРСИВНЫЙ ОПЕРНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
«ХВОРОСТОВСКИЙ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
19 октября, 19.00
Большой концертный зал
СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ
«СКУПОЙ РЫЦАРЬ»
«АЛЕКО»
20 октября, 19.00
Большой концертный зал
ГАЛА-КОНЦЕРТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП»
21 октября, 19.00
Большой зал Дом кино
ПОКАЗ КИНОФИЛЬМА
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ОДИССЕЯ В ПЕТЕРБУРГЕ» (2011)
При участии Рене Флеминг, Дмитрия Хворостовского.
22 октября, 19.00
Малый концертный зал
РОМАНСЫ И ФОРТЕПИАННЫЕ ПЬЕСЫ ПЕТРА ИЛЬИЧА ЧАЙКОВСКОГО
«ОТЧАЛИВШАЯ РУСЬ»
23 и 25 октября, 19.00
Красноярский государственный театр оперы и балета
имени Д. А. Хворостовского
ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
Государственный театр оперы
и балета «Астана Опера» (Казахстан)
24 октября, 19.00
Большой концертный зал
ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН
КОНЦЕРТ № 5 ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ
МИ-БЕМОЛЬ МАЖОР, СОЧ. 73 «ИМПЕРАТОР»
26 октября, 19.00
Большой концертный зал
Торжественное закрытие
КОНЦЕРТ АНДЖЕЛЫ ГЕОРГИУ с участием
СЕРГЕЯ ЛЕЙФЕРКУСА
16-26 октября
Билеты 200-700 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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